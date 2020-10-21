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Факты / Украина / Общество

Сутки на Донбассе: боевики 6 раз открывали огонь и ранили бойца ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям.

В результате вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму — его оперативно госпитализировали. Состояние удовлетворительное.

Режим прекращения огня наемники нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировали украинских защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи Авдеевки. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Кроме того, на Приазовье в районе Павлополя вопреки достигнутым договоренностям зафиксировано пролет БПЛА противника типа Квадрокоптер с пересечением линии разграничения.

Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Источник: Штаб ООС

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