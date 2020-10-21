За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів відкривали вогонь по українських позиціях.

У результаті ворожого пострілу один український захисник отримав акубаротравму – його оперативно госпіталізували. Стан задовільний.

Режим припинення вогню найманці порушували неподалік Світлодарська і Майорська, де провокували українських захисників зі стрілецької зброї, і тричі поблизу Авдіївки. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Крім того, на Приазов’ї в районі Павлополя всупереч досягнутим домовленостям зафіксовано проліт БПЛА противника типу Квадрокоптер з перетином лінії розмежування.

Засоби радіоелектронної боротьби об’єднаних сил подавили ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.