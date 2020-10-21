PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Доба на Донбасі: бойовики 6 разів відкривали вогонь і поранили бійця ЗСУ

За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів відкривали вогонь по українських позиціях.

У результаті ворожого пострілу один український захисник отримав акубаротравму – його оперативно госпіталізували. Стан задовільний.

Режим припинення вогню найманці порушували неподалік Світлодарська і Майорська, де провокували українських захисників зі стрілецької зброї, і тричі поблизу Авдіївки. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте: Не на Мальдіви, а на передову: 120 нардепів їдуть на Донбас

Крім того, на Приазов’ї в районі Павлополя всупереч досягнутим домовленостям зафіксовано проліт БПЛА противника типу Квадрокоптер з перетином лінії розмежування.

Засоби радіоелектронної боротьби об’єднаних сил подавили ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка