Комаровский пояснил, почему при Covid-19 пропадает обоняние и как его вернуть

Врач Евгений Комаровский сообщил, что наиболее характерным симптомом для коронавируса является потеря обоняния.

По исследованиям, вирус поражает нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах. Но не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование.

По словам Комаровского, зажигаются именно эти помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вируса.

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Исчезновение обоняния, при отсутствии насморка, а часто и вкуса, является очень характерным признаком для коронавируса.

— В случае инфицирования гриппом такое тоже случается, но по другим причинам — нос заложен, насморк, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе насморк является минимальная, а обоняния нет. Именно поэтому этот симптом является более точным, чем термометрия, — отмечает Комаровский.

Комаровский также приводит пример, как лучше учителям проверять состояние учащихся. Лучше потереть тряпку чесноком и каждое утро спрашивать, что пахнет и чем. Если запах различают, то это может быть ОРВИ. Если нет, лучше отправить ребенка на самоизоляцию.

Также после выздоровления от коронавируса вкус и запах возвращается. Чаще всего для восстановления этих функций нужно до трех недель, иногда — до трех месяцев. И с максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 октября в Украине обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса — 6 719.

В общем от осложнений, вызванных коронавируса, умерло 5 927 человек, за сутки их количество выросло на 141 человек. В то же время полностью победить болезнь удалось 129 533 пациентам.

Наибольшее количество инфицированных обнаружили в Харьковской области — 713, Одесской — 614, Полтавской — 580, в Киеве — 559.

Источник: Доктор Комаровский