Комаровський пояснив, чому за Covid-19 зникає нюх і як його повернути

Лікар Євген Комаровський повідомив, що найбільш характерним симптомом для коронавірусу є втрата нюху.

За дослідженнями, вірус вражає нейрони, тобто нервові клітини, які сприймають смак та запах. Але не самі нейрони, а особливі клітини, які підтримують їх існування.

За словами Комаровського, запалюються саме ці помічники нейронів, а в них міститься величезна кількість ферменту, який відкриває дорогу вірусу.

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Зникнення нюху, за відсутності нежитю, а часто і смаку, є дуже характерно ознакою для коронавірусу.

– У разі інфікування грипом таке теж трапляється, але з інших причин – ніс закладений, нежить, набряк слизової і набряк клітин, чутливих до запахів. А за коронавірусу нежить є мінімальна, а нюху немає. Саме тому цей симптом є точнішим, ніж термометрія, – зазначає Комаровський.

Комаровський також наводить приклад, як краще вчителям перевіряти стан учнів. Найкраще потерти ганчірку часником та щоранку питати що пахне та чим. Якщо запах розрізняють, то це може бути ГРВІ. Якщо ні, краще відправити дитину на самоізоляцію.

Також після одужання від коронавірусу смак та запах повертається. Найчастіше для відновлення цих функцій потрібно до трьох тижнів, іноді – до трьох місяців. І з максимально можливою вірогідністю все відновиться без наслідків.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 жовтня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 6 719.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 927 осіб, за добу їхня кількість зросла на 141 особу. Водночас повністю перемогти хворобу вдалося 129 533 пацієнтам.

Найбільшу кількість інфікованих виявили у Харківській області – 713, Одеській – 614, Полтавській – 580, у Києві – 559.

Джерело: Лікар Комаровський