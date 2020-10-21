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Факты / Украина / Политика

На Одесчине взорвали авто с кандидатом в депутаты Бабенко — он в больнице

В Одесской области в районе автозаправки у села Курган Беляевского района взорвали автомобиль кандидата в депутаты от Батькивщины Андрея Бабенко.

Покушение было совершено 21 октября, в результате взрыва был поврежден автомобиль кандидата. Сам Бабенко находится в частной клинике в тяжелом состоянии — его готовят к операции.

— Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало соколками, там были и куски металла, и шарики, — сказал помощник политика и бизнесмена Богдан.

  • На Андрея Бабенко покушались — детали
  • На Андрея Бабенко покушались — детали
  • На Андрея Бабенко покушались — детали
  • На Андрея Бабенко покушались — детали
На Одесчине взорвали авто с кандидатом в депутаты Бабенко — он в больнице / 2 фотографии

Читайте: Драка и разбитый автомобиль: на Львовщине двое мужчин сорвали предвыборную агитацию

Местные выборы 2020

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.

Источник: Думская

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