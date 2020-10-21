На Андрія Бабенка вчинили замах – деталі

В Одеській області поблизу автозаправки біля села Курган Біляївського району підірвали автомобіль кандидата в депутати від Батьківщини Андрія Бабенка.

Замах було скоєно 21 жовтня. В результаті вибуху пошкоджений автомобіль кандидата. Сам Бабенко перебуває у приватній клініці в тяжкому стані – його готують до операції.

– Ми їхали на зустріч з виборцями, і прямо в дорозі стався вибух, всю машину просто порвало Соколики, там були і шматки металу, та кульки, – сказав помічник політика і бізнесмена Богдан.







На Одещині підірвали авто з кандидатом у депутати Бабенком – він у лікарні / 2 фотографии

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Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.