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Факти / Україна / Політика

На Одещині підірвали авто з кандидатом у депутати Бабенком – він у лікарні

В Одеській області поблизу автозаправки біля села Курган Біляївського району підірвали автомобіль кандидата в депутати від Батьківщини Андрія Бабенка.

Замах було скоєно 21 жовтня. В результаті вибуху пошкоджений автомобіль кандидата. Сам Бабенко перебуває у приватній клініці в тяжкому стані – його готують до операції.

– Ми їхали на зустріч з виборцями, і прямо в дорозі стався вибух, всю машину просто порвало Соколики, там були і шматки металу, та кульки, – сказав помічник політика і бізнесмена Богдан.

  • На Андрія Бабенка вчинили замах – деталі
  • На Андрія Бабенка вчинили замах – деталі
  • На Андрія Бабенка вчинили замах – деталі
  • На Андрія Бабенка вчинили замах – деталі
На Одещині підірвали авто з кандидатом у депутати Бабенком – він у лікарні / 2 фотографии

Читайте: Бійка та розбитий автомобіль: на Львівщині двоє чоловіків зірвали передвиборчу агітацію

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.

Джерело: Думская

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