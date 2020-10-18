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Факты / Происшествия

Драка и разбитый автомобиль: на Львовщине двое мужчин сорвали предвыборную агитацию

В поселке Рудно Львовской области двое человек пытались помешать предвыборной агитации одного из кандидатов.

Мужчины в возрасте 24 и 31 год устроили драку и повредили автомобиль кандидата в Львовский городской совет.

Злоумышленниками оказались местные жители, мотивы срыва предвыборной агитации устанавливаются.

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Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) УК Украины.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Похищение прицепа с предвыборной агитацией

В конце сентября руководитель одной из политических партий сообщил, что во Львове похитили прицеп с агитационным баннером.

Полиция нашла злоумышленника в начале октября: им оказался 33-летний житель одного из сел области.

Прицеп марки Автобан нашли у него в гараже, а вот агитация исчезла бесследно.

Было открыто производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины.

Источник: Нацполиция

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