Министр здравоохранения Максим Степанов накануне местных выборов 2020 напомнил, каким образом должно проходить голосования.

В частности, перед началом работы председатель окружной комиссии должен определить ответственного человека, который перед входом на участок буде опрашивать избирателей, есть ли у них симптомы респираторных заболеваний. Люди, у которых будут признаки болезни и температура выше 37,2°, должны обратиться к врачу за медицинской помощью.

Во время подготовки к выборам в Украине запрещено посещать учебные заведения, в которых находятся избирательные комиссии.

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На входе в помещение для голосования должны быть антисептики, информационные материалы о коронавирусе, а на самом избирательном участке должна быть разметка для соблюдения дистанции. По возможности советуют обеспечить отдельный вход и выход из помещения, чтобы не было скопления людей.

На избирательном участке количество людей должно быть ограничено — не более трех человек возле одного стола, где выдаются избирательные бюллетени. Все поверхности в помещении нужно дезинфицировать.

25 октября в Украине пройдут местные выборы 2020. Однако они будут несколько отличаться от предыдущих. Ведь в этом году избиратель получит сразу несколько бюллетеней.

Как заполнять новый бюллетень, чтобы ваш голос учли — читайте в нашем материале.