Міністр охорони здоров’я Максим Степанов напередодні місцевих виборів 2020 нагадав, у який спосіб повинно відбуватися голосування.

Зокрема, перед початком роботи голова окружної комісії повинен визначити відповідальну особу, яка перед входом на дільницю опитуватиме виборців, чи є у них симптоми респіраторних захворювань. Люди, у яких будуть ознаки хвороби і температура вище 37,2°, повинні звернутися до лікаря за медичною допомогою.

Під час підготовки до виборів в Україні заборонено відвідувати заклади освіти, в яких розташовані виборчі комісії.

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На вході до приміщеня для голосування повинні бути антисептики, інформаційні матеріали про коронавірус, а на самій виборчій дільниці повинна бути розмітка для дотримання дистанції. За можливості радять забезпечити окремий вхід та вихід з приміщення, щоб не було скупчення людей.

На виборчій дільниці кількість людей повинна бути обмежена – не більше трьох людей біля одного столу, де видаються виборчі бюлетені. Всі поверхні у приміщенні потрібно дезінфікувати.

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори 2020. Однак вони дещо відрізнятимуться від попередніх. Адже цьогоріч виборець отримає одразу декілька бюлетенів.

Як заповнювати новий бюлетень, щоб ваш голос врахували – читайте в нашому матеріалі.