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Факты / Украина

Парад и юбилейная монета: Зеленский подписал указ о Дне независимости 2021

Ко Дню независимости 2021 начнут подготовку еще в этом году.

Соответствующий указ №459/2020 подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, он поручает Кабмину в течение месяца создать Оргкомитет по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Он должен разработать и утвердить план мероприятий к праздничным датам 23 и 24 августа 2021 года.

Уже известно, что в День государственного флага во всех населенных пунктах страны должны торжественно поднять символ страны.

Читайте: Конституция, безвизовые, агрессия РФ и футбол. Главные события в независимой Украине

Есть пожелания по программе мероприятий на 24 августа 2021 года, среди них:

  • парад военных в Киеве;
  • торжества с участием представителей власти;
  • церемонии возложения цветов к памятным местам;
  • научные конференции;
  • выставки и информационно-образовательные мероприятия по патриотической тематике;
  • социальная реклама;
  • выпуск юбилейной монеты, почтовой марки и конверта.

Кроме того, больше внимания надо уделить потребностям военным, которые защищали украинский суверенитет, родственникам погибших на Донбассе воинов.

Все мероприятия нужно обеспечить достойным финансированием и освещать подготовку к ним.

Поручение получило и МИД. Представители ведомства должны пригласить иностранных гостей на мероприятия и обеспечить проведение соответствующих праздников за рубежом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

День независимости в Украине

Из-за пандемии коронавируса празднование Дня независимости в 2020 году прошло немного скромнее, чем обычно.

Праздничные мероприятия ограничились маршем и концертом.

О праздновании Дня независимости в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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