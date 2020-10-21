Ко Дню независимости 2021 начнут подготовку еще в этом году.

Соответствующий указ №459/2020 подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, он поручает Кабмину в течение месяца создать Оргкомитет по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Он должен разработать и утвердить план мероприятий к праздничным датам 23 и 24 августа 2021 года.

Уже известно, что в День государственного флага во всех населенных пунктах страны должны торжественно поднять символ страны.

Читайте: Конституция, безвизовые, агрессия РФ и футбол. Главные события в независимой Украине

Есть пожелания по программе мероприятий на 24 августа 2021 года, среди них:

парад военных в Киеве;

торжества с участием представителей власти;

церемонии возложения цветов к памятным местам;

научные конференции;

выставки и информационно-образовательные мероприятия по патриотической тематике;

социальная реклама;

выпуск юбилейной монеты, почтовой марки и конверта.

Кроме того, больше внимания надо уделить потребностям военным, которые защищали украинский суверенитет, родственникам погибших на Донбассе воинов.

Все мероприятия нужно обеспечить достойным финансированием и освещать подготовку к ним.

Поручение получило и МИД. Представители ведомства должны пригласить иностранных гостей на мероприятия и обеспечить проведение соответствующих праздников за рубежом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

День независимости в Украине

Из-за пандемии коронавируса празднование Дня независимости в 2020 году прошло немного скромнее, чем обычно.

Праздничные мероприятия ограничились маршем и концертом.

О праздновании Дня независимости в Украине читайте на Фактах ICTV.