Ко Дню независимости 2021 начнут подготовку еще в этом году.
Соответствующий указ №459/2020 подписал президент Владимир Зеленский.
Согласно документу, он поручает Кабмину в течение месяца создать Оргкомитет по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Он должен разработать и утвердить план мероприятий к праздничным датам 23 и 24 августа 2021 года.
Уже известно, что в День государственного флага во всех населенных пунктах страны должны торжественно поднять символ страны.
Читайте: Конституция, безвизовые, агрессия РФ и футбол. Главные события в независимой Украине
Есть пожелания по программе мероприятий на 24 августа 2021 года, среди них:
- парад военных в Киеве;
- торжества с участием представителей власти;
- церемонии возложения цветов к памятным местам;
- научные конференции;
- выставки и информационно-образовательные мероприятия по патриотической тематике;
- социальная реклама;
- выпуск юбилейной монеты, почтовой марки и конверта.
Кроме того, больше внимания надо уделить потребностям военным, которые защищали украинский суверенитет, родственникам погибших на Донбассе воинов.
Все мероприятия нужно обеспечить достойным финансированием и освещать подготовку к ним.
Поручение получило и МИД. Представители ведомства должны пригласить иностранных гостей на мероприятия и обеспечить проведение соответствующих праздников за рубежом.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
День независимости в Украине
Из-за пандемии коронавируса празднование Дня независимости в 2020 году прошло немного скромнее, чем обычно.
Праздничные мероприятия ограничились маршем и концертом.
О праздновании Дня независимости в Украине читайте на Фактах ICTV.