До Дня незалежності 2021 розпочнуть підготовку ще цьогоріч.

Відповідний указ №459/2020 підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, він доручає Кабміну протягом місяця утворити Оргкомітет з підготовки до святкування 30-ї річниці незалежності України. Він має розробити та затвердити план заходів до святкових дат 23 та 24 серпня 2021 року.

Уже відомо, що у День державного прапора у всіх населених пунктах країни мають урочисто підняти двоколор.

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Є побажання щодо програми заходів на 24 серпня 2021 року, серед них:

парад військових у Києві;

урочистості за участю представників влади;

церемонії покладання квітів до пам’ятних місць;

наукові конференції;

виставки та інформаційно-освітні заходи з патріотичної тематики;

соціальна реклама;

випуск ювілейної монети, поштової марки і конверта.

Крім того, більше уваги треба звернути на потреби військових, які захищали український суверенітет, родичів загиблих на Донбасі воїнів.

Усі заходи треба забезпечити гідним фінансуванням та висвітлювати підготовку до них.

Доручення отримало і МЗС. Представники відомства мають запросити іноземних гостей на заходи та забезпечити проведення відповідних свят за кордоном.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

День незалежності в Україні

Через пандемію коронавірусу святкування Дня незалежності у 2020 році пройшло дещо скромніше, ніж завжди.

Святкові заходи обмежилися маршем та концертом.

Про святкування Дня незалежності в Україні читайте на Фактах ICTV.