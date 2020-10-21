Топаза задержали в Харькове в метро

В Харькове полиция задержала антимайдановця Игната Кромского больше известного как Топаз.

По словам правоохранителей, его заметили на одной из станций метро.

34-летний Кромской находится в розыске Селидовского отделения полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений.

В частности, против него возбуждены дела по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

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Игнату Кромскому в случае доказательства вины грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Топаз на странице в Facebook в комментариях под постом сообщил, что его уже отпустили.

Что известно о Топазе

Игнат Кромской (Топаз) — участник Антимайдана. В начале 2018 года суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто.

Его приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако в конце сентября 2018 года Топаза освободили из-под стражи по закону Савченко.

Фото: Ignat Kromskoi