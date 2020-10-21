Топаза затримали у Харкові в метро

У Харкові поліція затримала антимайданівця Гната Кромського більше відомого як Топаз.

За словами правоохоронців, його помітили на одній зі станцій метро.

34-річний Кромський перебуває у розшуку Селидівського відділення поліції Донецької області з 17 жовтня 2020 року за скоєння низки злочинів.

Зокрема, проти нього порушені справи за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

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Гнату Кромському у разі доведення провини загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сам Топаз на сторінці у Facebook у коментарях під постом повідомив, що його вже відпустили.

Що відомо про Топаза

Гнат Кромський (Топаз) – учасник Антимайдану. На початку 2018 року суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і незаконному заволодінні авто.

Його засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Однак наприкінці вересня 2018 року Топаза звільнили з-під варти за законом Савченко.

Фото: Ignat Kromskoi