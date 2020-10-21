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Факты / Украина

Зеленский сменил глав СБУ в двух областях

21 октября президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство двух региональных органов Службы безопасности Украины.

Указы №№464/2020, 465/2020, 466/2020 и 467/2020 были опубликованы на сайте главы государства.

В Волынской области он уволил из должности главы СБУ Павла Данюкова и назначил Николая Лисененко.

Читайте: Три указа об увольнении: Зеленский провел перестановки в СБУ

Также в Сумской области он уволил Олега Салюка и назначил Руслана Григоренко.

Уволенный Павел Данюков исполнял обязанности с ноября 2019 года, а Олег Салюк — с марта 2020 года.

Увольнение глав СБУ

В мае 2020 года Владимир Зеленский уволил нескольких глав СБУ.

Изменения затронули Житомирскую, Киевскую и Одесскую области.

Кроме того, он сменил руководство Службы безопасности Украины в Киеве.

Источник: Офис президента

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