21 жовтня президент України Володимир Зеленський змінив керівництво двох регіональних органів Служби безпеки України.

Укази №№464/2020, 465/2020, 466/2020 та 467/2020 були опубліковані на сайті очільника держави.

У Волинській області він звільнив з посади очільника СБУ Павла Данюкова і призначив Миколу Лисененка.

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Також у Сумській області він звільнив Олега Салюка і призначив Руслана Григоренка.

Звільнений Павло Данюков виконував обов’язки з листопада 2019 року, а Олег Салюк – з березня 2020 року.

Звільнення глав СБУ

У травні 2020 року Володимир Зеленський звільнив кількох голів СБУ.

Зміни торкнулися Житомирської, Київської та Одеської областей.

Крім того, він змінив керівництво Служби безпеки України у Києві.