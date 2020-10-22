Интерес растет: как украинцы относятся к всенародному опросу Зеленского

К инициативе президента Володимира Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов 25 октября положительно относятся 43% опрошенных.

Еще 30% ее воспринимают нейтрально и 25% — отрицательно. Относительно хуже относятся к идее опроса жители Киева и Галичины.

63% респондентов считают всенародный опрос законным, а вот у 23% — противоположное мнение. Стоит отметить, что только сторонники Европейской солидарности в большинстве считают инициативу незаконной. Избиратели других партий в своем относительном большинстве убеждены в законности инициативы.

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В целом среди украинцев вырос интерес к всенародному опросу. Так, 70% респондентов знают, что Владимир Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (35% заявили, что хорошо знают об этом, 35% — что-то слышали). Зато 29% ничего об этом не знают.

Относительно высокий уровень осведомленности среди жителей областных центров и Киева.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг 20-21 октября. Опросили четыре тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 1,5%

Опрос Зеленского

О проведении всенародного опроса президент Владимир Зеленский объявил 13 октября. Он отметил, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.

Они будут касаться пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на Донбассе, сокращения количества депутатов, легализации в Украине медицинского каннабиса и Будапештского меморандума.

Источник: Социологическая группа Рейтинг