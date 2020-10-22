Інтерес зростає: як українці ставляться до всенародного опитування Зеленського

До ініціативи президента Володимира Зеленского провести всенародне опитування у день місцевих виборів 25 жовтня позитивно ставляться 43% опитаних.

Ще 30% її сприймають нейтрально і 25% – негативно. Відносно гірше ставляться до ідеї опитування мешканці Києва та Галичини.

63% респондентів вважають всенародне опитування законним, а от 23% – протилежної думки. Варто зазначити, що лише прихильники Європейської солідарності у своїй більшості вважають ініціативу незаконною. Виборці інших партій у своїй відносній більшості переконана у законності ініціативи.

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Загалом серед українців зріс інтерес до всенародного опитування. Так, 70% респондентів знають, що Володимир Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (35% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). Натомість 29% нічого про це не знають.

Відносно вищий рівень обізнаності серед мешканців обласних центрів та Києва.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг 20-21 жовтня. Опитали чотири тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 1,5%

Опитування Зеленського

Про проведення всенародного опитування президент Володимир Зеленський оголосив 13 жовтня. Він зазначив, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями.

Вони стосуватимуться довічного ув’язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на Донбасі, скорочення кількості депутатів, легалізації в Україні медичного канабісу та Будапештського меморандуму.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг