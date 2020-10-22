Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что сейчас Украина полностью зависит от МВФ.
Изменить эту ситуацию нельзя из-за слабой экономики, рассказал он в интервью украинским телеканалам.
— Сегодня в Украине так выстроена экономика, мы без западных денег не можем прожить. Это правда. И люди должны об этом знать. И поэтому было невозможно отказаться от МВФ, — пояснил Зеленский.
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В то же время он прокомментировал вопрос с задержкой второго транша.
— У нас был первый транш. Мы ожидали другого. Есть требования МВФ. Я считаю, что мы все выполнили, — добавил он.
Транш от МВФ
Украина ожидает следующий транш от МВФ до конца 2020 года.
Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
В то же время невыполнение требований западных партнеров может повлиять на этот процесс.