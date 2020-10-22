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Факты / Украина

Украина не может прожить без западных денег — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что сейчас Украина полностью зависит от МВФ.

Изменить эту ситуацию нельзя из-за слабой экономики, рассказал он в интервью украинским телеканалам.

— Сегодня в Украине так выстроена экономика, мы без западных денег не можем прожить. Это правда. И люди должны об этом знать. И поэтому было невозможно отказаться от МВФ, — пояснил Зеленский.

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В то же время он прокомментировал вопрос с задержкой второго транша.

— У нас был первый транш. Мы ожидали другого. Есть требования МВФ. Я считаю, что мы все выполнили, — добавил он.

Транш от МВФ

Украина ожидает следующий транш от МВФ до конца 2020 года.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

В то же время невыполнение требований западных партнеров может повлиять на этот процесс.

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