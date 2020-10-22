Президент України Володимир Зеленський пояснив, що нині Україна повністю залежить від МВФ.

Змінити цю ситуацію не можна через слабку економіку, розповів він в інтерв’ю українським телеканалам.

– Сьогодні в Україні так вибудована економіка, що ми без західних грошей не можемо прожити. Це правда. І люди повинні про це знати. І тому було неможливо відмовитися від МВФ, – пояснив Зеленський.

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Водночас він прокоментував питання із затримкою другого траншу.

– У нас був перший транш. Ми очікували другого. Є вимоги МВФ. Я вважаю, що ми все виконали, – додав він.

Транш від МВФ

Україна очікує наступний транш від МВФ до кінця 2020 року.

Про це повідомив очільник Нацбанку Кирило Шевченко.

Водночас невиконання вимог західних партнерів може вплинути на цей процес.