Зеленский отменил дисциплинарные батальоны в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене дисциплинарных батальонов в Вооруженных силах Украины.

Новый указ №457/2020 обнародован на сайте Офиса президента.

Отмененный документ определял порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон.

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Теперь они будут отбывать наказание в общих тюрьмах.

Указ о положении дисциплинарных батальонов в ВСУ подписал первый президент Леонид Кравчук в 1994 году.

Самоубийства в ВСУ

В украинской армии меняется подход к наблюдению за психическим здоровьем бойцов. Товарищи следят за настроением и реакцией на телефонные разговоры с семьей и близкими.

Группа военных ВСУ следит за бойцами и особенностями их поведения. Заранее их учат видеть признаки стресса и суицидального поведения у товарищей.