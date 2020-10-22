Зеленский отменил дисциплинарные батальоны в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене дисциплинарных батальонов в Вооруженных силах Украины.
Новый указ №457/2020 обнародован на сайте Офиса президента.
Отмененный документ определял порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон.
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Теперь они будут отбывать наказание в общих тюрьмах.
Указ о положении дисциплинарных батальонов в ВСУ подписал первый президент Леонид Кравчук в 1994 году.
Самоубийства в ВСУ
В украинской армии меняется подход к наблюдению за психическим здоровьем бойцов. Товарищи следят за настроением и реакцией на телефонные разговоры с семьей и близкими.
Группа военных ВСУ следит за бойцами и особенностями их поведения. Заранее их учат видеть признаки стресса и суицидального поведения у товарищей.