Зеленський скасував дисциплінарні батальйони у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування дисциплінарних батальйонів у Збройних силах України.

Новий указ №457/2020 оприлюднений на сайті Офісу президента.

Скасований документ визначав порядок та умови відбування покарання військовослужбовцями строкової служби, які були засуджені і направлені в дисциплінарний батальйон.

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Тепер вони відбуватимуть покарання у загальних в’язницях.

Указ про положення дисциплінарних батальйонів у ЗСУ підписав перший президент Леонід Кравчук у 1994 році.

Самогубства у ЗСУ

В українській армії змінюється підхід до спостереження за психічним здоров’ям бійців. Товариші стежать за настроєм і реакцією на телефонні розмови з родиною та близькими.

Група військових ЗСУ стежить за бійцями та особливостями їхньої поведінки. Заздалегідь їх вчать виявляти ознаки стресу та суїцидальної поведінки у товаришів.