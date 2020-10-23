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Факти / Надзвичайні події

Вандалізм на Алеї Героїв Небесної Сотні – поліція затримала 21-річного студента

Поліція Києва розшукала хулігана, який напередодні справив нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Виявилося, що злочин скоїв 21-річний юнак, який навчається на третьому курсі в одному зі столичних університетів.

Свою поведінку він пояснив тим, що перебував під впливом алкоголю.

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За словами правоохоронців, такий ганебний вчинок заслуговує покарання. Санкція статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до п’яти років або арешт до шести місяців.

Також студенту може загрожувати штраф від однієї до двох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

затримання хулігана

Невідомий справив нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні

У ніч 22 жовтня стало відомо, що хуліган справив нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні. Відеоролик інциденту з’явився в мережі.

Голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко закликав особу добровільно здатися.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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