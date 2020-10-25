Согласно результатам экзитпола, партия Шария проходит в Харьковский, Одесский, Николаевский и Мариупольский горсоветы.

В Харькове партия набрала 6,41% и заняла пятое место.

В Мариуполе партия Шария набрала 6,56%, что позволило ей подняться на третью строчку, обойдя Слугу народа.

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В Николаеве политсила закрепилась на пятом месте с результатом в 5,48%.

Самый высокий показатель партии Шария зафиксировали в Одессе — 7,63%.

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов.

Факты ICTV следили, как прошли местные выборы в Украине и вели онлайн-трансляцию.