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Факти / Україна

Одеса, Харків і не тільки: партія Шарія пройшла до низки міськрад

Згідно з результатами екзит-полу, партія Шарія проходить у Харківську, Одеську, Миколаївську та Маріупольську міські ради. 

У Харкові партія набрала 6,41% та посіла п’яте місце.

У Маріуполі партія Шарія набрала 6,56%, що дозволило їй піднятися на третю сходинку, обійшовши Слугу народу.

Читайте: Онлайн трансляція виборів в Україні 2020

У Миколаєві політсила закріпилася на п’ятому місці з результатом у 5,48%.

Найвищий показник партії Шарія зафіксували в Одесі – 7,63%.

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад.
Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.

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