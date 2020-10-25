Опрос Зеленського: Денисова объяснила, когда дети могут быть волонтерами

Участие несовершеннолетних волонтеров в проведении добровольного опроса 5 вопросов от президента Украины Владимира Зеленского правомерно, если детям разрешили этим заниматься родители.

С таким объяснением выступила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя, — написала Людмила Денисова в Telegram.

Что запрещено несовершеннолетним волонтерам

В то же время несовершеннолетние волонтеры не могут оказывать помощь Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции и тому подобное.

Также волонтерская помощь таких лиц запрещена при осуществлении надзора за осужденными, а также в медицинских учреждениях.

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Несовершеннолетние проводят опрос от Зеленского

25 октября в Украине во время местных выборов 2020 проводят добровольный всенародный опрос 5 вопросов от президента Украины Владимира Зеленского.

В СМИ и соцсетях появились сообщения о привлечении несовершеннолетних к проведению опроса от Зеленского.

Также в полицию начали поступать жалобы на неправомерность действий волонтеров, которые якобы используют элементы агитации.

Фото: Ирина Геращенко