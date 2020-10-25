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Факти / Україна

Опитування Зеленського: Денісова пояснила, коли діти можуть бути волонтерами

Участь неповнолітніх волонтерів у проведенні добровільного опитування 5 запитань від президента України Володимира Зеленського є правомірною, якщо дітям дозволили займатися цим батьки.

Із таким поясненням виступила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника, – написала Людмила Денісова у Telegram.

Що заборонено неповнолітнім волонтерам

Водночас неповнолітні волонтери не можуть надавати допомогу Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції тощо.

Також волонтерська допомога таких осіб заборонена під час здійснення нагляду за засудженими, а також у медичних закладах.

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Неповнолітні проводять опитування від Зеленського

25 жовтня в Україні під час місцевих виборів 2020 року проводять добровільне всенародне опитування 5 запитань від президента України Володимира Зеленського.

У ЗМІ і соцмережах з’явилися повідомлення про притягнення неповнолітніх до проведення опитування від Зеленського.

Опитування Зеленського: Денісова пояснила, коли діти можуть бути волонтерами

Також до поліції почали надходити скарги на неправомірність дій волонтерів, які нібито використовують елементи агітації.

Фото: Ірина Геращенко

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