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Факты / Украина

Перевернутые урны и дети-волонтеры: полиция получает жалобы на опрос Зеленского

Возле избирательного участка в Киеве перевернули урну с листочками опроса, инициированного президентом, а в Волынской области полиция получила жалобу на незаконность его проведения, поскольку он содержит элементы агитации.

– На Подоле в Киеве перевернули одну из урн вместе с листочками опроса,  – рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Клименко уточнил, что мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук листовками и разбросал их.

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А нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко сообщила в соцсети, что в Костополе Ровенской области 14-летний подросток привлечен к опросу Зеленского как волонтер.

 

Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до…

Опубликовано Iryna Gerashchenko Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Местные выборы и опрос

Параллельно с местными выборами 2020 в Украине проходит опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

В анкете такие вопросы:

  1. Нужно ли в Украине вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживают ли граждане страны создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  3. Необходимо ли сократить состав Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов?
  4. Нужна ли легализация медицинского каннабиса?
  5. Надо ли озвучивать на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Фото: Ірина Геращенко

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