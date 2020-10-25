Возле избирательного участка в Киеве перевернули урну с листочками опроса, инициированного президентом, а в Волынской области полиция получила жалобу на незаконность его проведения, поскольку он содержит элементы агитации.
– На Подоле в Киеве перевернули одну из урн вместе с листочками опроса, – рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Клименко уточнил, что мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук листовками и разбросал их.
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А нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко сообщила в соцсети, что в Костополе Ровенской области 14-летний подросток привлечен к опросу Зеленского как волонтер.
Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до…
Опубликовано Iryna Gerashchenko Воскресенье, 25 октября 2020 г.
Местные выборы и опрос
Параллельно с местными выборами 2020 в Украине проходит опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
В анкете такие вопросы:
- Нужно ли в Украине вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживают ли граждане страны создание на Донбассе свободной экономической зоны?
- Необходимо ли сократить состав Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов?
- Нужна ли легализация медицинского каннабиса?
- Надо ли озвучивать на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Фото: Ірина Геращенко