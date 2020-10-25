Возле избирательного участка в Киеве перевернули урну с листочками опроса, инициированного президентом, а в Волынской области полиция получила жалобу на незаконность его проведения, поскольку он содержит элементы агитации.

– На Подоле в Киеве перевернули одну из урн вместе с листочками опроса, – рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Клименко уточнил, что мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук листовками и разбросал их.

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А нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко сообщила в соцсети, что в Костополе Ровенской области 14-летний подросток привлечен к опросу Зеленского как волонтер.