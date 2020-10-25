Біля виборчої дільниці в Києві перевернули урну з листівками опитування, ініційованого президентом, а у Волинській області поліція отримала скаргу на незаконність його проведення, оскільки він містить елементи агітації.

– На Подолі в Києві перевернули одну з урн разом з листочками опитування, – розповів на брифінгу глава Національної поліції Ігор Клименко.

Клименко уточнив, що чоловік підійшов до волонтерів, вирвав з рук листівками і розкидав їх.

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А нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко повідомила у соцмережі, що у Костополі Рівненської області 14-річний підліток залучений до опитування Зеленського як волонтер.