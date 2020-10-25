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Факти / Україна

Перекинуті урни та діти-волонтери: поліція отримує скарги на опитування Зеленського

Біля виборчої дільниці в Києві перевернули урну з листівками опитування, ініційованого президентом, а у Волинській області поліція отримала скаргу на незаконність його проведення, оскільки він містить елементи агітації.

– На Подолі в Києві перевернули одну з урн разом з листочками опитування, – розповів на брифінгу глава Національної поліції Ігор Клименко.

Клименко уточнив, що чоловік підійшов до волонтерів, вирвав з рук листівками і розкидав їх.

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А нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко повідомила у соцмережі, що у Костополі Рівненської області 14-річний підліток залучений до опитування Зеленського як волонтер.

 

Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до…

Опубликовано Iryna Gerashchenko Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Місцеві вибори та опитування

Паралельно з місцевими виборами 2020 в Україні проходить опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

У анкеті такі запитання:

  1. Чи потрібно в Україні запроваджувати довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  2. Чи підтримують громадяни країни створення на Донбасі вільної економічної зони?
  3. Чи необхідно скоротити склад Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів?
  4. Чи потрібна легалізація медичного канабісу?
  5. Чи треба озвучувати на міжнародному рівні запитання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Фото: Ірина Геращенко

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