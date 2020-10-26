Україна заборонила в’їзд двом угорським посадовцям

Через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів Україна заборонила в’їзд двом угорським високопосадовцям.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Уже заборонений в’їзд в Україну двом угорським високопосадовцям, які під час цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один з них – це державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Угорщини.

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Також Дмитро Кулеба додав, що вже ініційовано введення заборони на в’їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

Міністр запевнив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі і чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме українськими інтересами та законодавством.

Втручання у вибори

26 жовтня Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини.

У день місцевих виборів, 25 жовтня, офіційні представники країни агітували за політичну політсилу угорського походження – Партію угорців України.