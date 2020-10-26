Полиция зафиксировала в Хмельницкой области факт проведения опроса 11-летней девочкой. На ее мать составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он отметил, что дети 14-18 лет имеют право заниматься волонтерством, но при условии согласия родителей.

По его словам, полиции требуется определенное время, чтобы установить, все ли родители предоставили такое согласие, поскольку часть несовершеннолетних были без документов.

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Опрос Зеленского и несовершеннолетние волонтеры

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в день местных выборов объяснила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении опроса — 5 вопросов от президента Украины Владимира Зеленского — правомерно, если детям разрешили заниматься этим родители.

В то же время несовершеннолетние волонтеры не могут оказывать помощь ВСУ, правоохранительным органам, органам госвласти во время действия особого периода, а также при осуществлении надзора за осужденными и в медицинских учреждениях.