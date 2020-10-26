За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86%

На выборах городского главы Ивано-Франковска за действующего мэра Руслана Марцинкива проголосовали 86% избирателей.

Такие данные обнародовал на местном телевидении Галичина Олег Головенский, возглавляющий социологическую группу, которая проводила экзитпол совместно с агентством новостей Калитка.

Согласно результатам опроса, голоса распределились так:

Руслан Марцинкив — 86,1%,

Петр Шкутяк (Европейская Солидарность) — 6,9%,

Наталья Сербии (Украинская галицкая партия) — 3,9%,

Александр Богачев (Слуга народа) — 2,4%,

Василий Стефанишин (Платформа общин) — 0,6%.

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Также он сообщил, что в Ивано-Франковский городской совет проходят две политические силы: Свобода — 66,29%, и Европейская Солидарность — 16,76%. Близка к проходного барьеру Батькивщина — 4,76%.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине прошли местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления.

Также на них выбирали мэров. И результаты экзитпола показывают, что во многих крупных городах может произойти второй тур выборов.