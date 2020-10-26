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Факти / Україна / Політика

За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86%

На виборах міського голови Івано-Франківська за чинного мера Руслана Марцінківа проголосували 86% виборців.

Такі дані оприлюднив на місцевому телебаченні Галичина Олег Головенський, який очолює соціологічну групу, що проводила екзит-пол спільно із агенцією новин Фіртка.

Згідно з результатами опитування, голоси розподілились так:

  • Руслан Марцінків – 86,1%,
  • Петро Шкутяк (Європейська Солідарність) – 6,9%,
  • Наталія Сербин (Українська галицька партія) – 3,9%,
  • Олександр Богачов (Слуга народу) – 2,4%,
  • Василь Стефанишин (Платформа громад) – 0,6%.

Читайте: Коли будуть остаточні результати місцевих виборів 2020

Також він повідомив, що до Івано-Франківської міської ради проходять дві політичні сили: Свобода – 66,29%, Європейська Солідарність – 16,76%. Близькою до прохідного бар’єру є Батьківщина – 4,76%.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування.

Також на них обирали міських голів. Та результати екзит-полу показують, що в багатьох великих містах може відбутися другий тур виборів.

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