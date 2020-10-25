Окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены через 3-5 дней.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

— Мы будем надеяться на лучшее, и где-то в течение 3-5 дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а в отдельных территориальных общинах ждет повторное голосование на выборах городских голов, — сказал он в эфире одного из телеканалов.

Читайте: Выборы 2020 — экзитпол

Сейчас начался процесс подсчета голосов.

— Через сутки-двое начнется процесс установления результатов. Надеемся, что мы достойно выйдем из этих испытаний, достойно применим новое избирательное законодательство и дадим народу Украины новую местную власть, — подчеркнул Дубовик.

Местные выборы 2020

Местные выборы, которые состоялись сегодня, впервые проводились по правилам нового Избирательного кодекса. Одним из нововведений была разная процедура выборов городских голов в городах в зависимости от численности зарегистрированных там избирателей.

В тех населенных пунктах, где проживает менее 75 тыс. избирателей, победителем признают кандидата, набравшего большинство голосов.

Факты ICTV следят онлайн, как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК.