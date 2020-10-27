В Украине уже почти 26,7 тыс. участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Эта цифра составляет более 91% от общего количества участков.

Полностью завершили подсчет голосов в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

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Кроме того, уже начали передавать протоколы об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от территориальных общин в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Даты установления результатов местных выборов 2020

Согласно законодательству, до 3 ноября включительно должны установить итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

До 6 ноября комиссии устанавливают результаты голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.

Только после этого ТИК публикует все полученные рузультаты.

Источник: ЦИК