Центральная избирательная комиссия назвала сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов в Украине.
Так, до 3 ноября включительно (не позднее, чем на девятый день после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия должна установить результаты голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.
До 6 ноября включительно (не позднее, чем на 12 день после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает результаты выборов/голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.
Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)
После этого территориальная избирательная комиссия не позднее, чем на второй день со дня установления соответствующих выборов должна опубликовать результаты голосования.
Тогда теризбиркомы направляют информацию о результатах в ЦИК, которая сразу публикует их.
Когда может быть второй тур
В отдельных городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэров может пройти не в ноябре, а в декабре.
Как объясняют в Центризбиркоме, это связано с возможным обжалованием результатов.