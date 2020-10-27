Центральная избирательная комиссия назвала сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов в Украине.

Так, до 3 ноября включительно (не позднее, чем на девятый день после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия должна установить результаты голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

До 6 ноября включительно (не позднее, чем на 12 день после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает результаты выборов/голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

После этого территориальная избирательная комиссия не позднее, чем на второй день со дня установления соответствующих выборов должна опубликовать результаты голосования.

Тогда теризбиркомы направляют информацию о результатах в ЦИК, которая сразу публикует их.

Когда может быть второй тур

В отдельных городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэров может пройти не в ноябре, а в декабре.

Как объясняют в Центризбиркоме, это связано с возможным обжалованием результатов.