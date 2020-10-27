В Україні вже майже 26,7 тис. дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.

Ця цифра становить понад 91% від загальної кількості дільниць.

Повністю завершили підрахунок голосів у шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

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Крім того, вже почали передавати протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від територіальних громад до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Дати встановлення результатів місцевих виборів 2020

Згідно із законодавством, до 3 листопада включно повинні встановити підсумки голосування на виборах за пропорційною системою в межах відповідних територіальних виборчих округів.

До 6 листопада комісії встановлюють результати голосування в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, єдиному одномандатному окрузі, багатомандатних округах.

Тільки після цього ТВК публікує усі отримані рузультати.

Джерело: ЦВК