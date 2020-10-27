ВАСК возобновил дело Роттердам+

Высший антикоррупционный суд возобновил расследование схемы поставок угля Роттердам +. Предварительное решение САП о закрытии дела отменено.

#ВАКС відновив справу #Роттердам+. Це рішення оскарженню не підлягає! Нагадаємо, справу безпідставно закрив прокурор #САП, відкинувши зібрані детективами #НАБУ докази. — NAB Ukraine (@nab_ukr) October 27, 2020

Соответствующее решение суд вынес во вторник, 27 октября. В НАБУ напомнили, что дело безосновательно закрыл прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отбросив собранные детективами доказательства.

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Что такое формула Роттердам+

С марта 2016 года Нацкомиссия определяла оптовую рыночную цену на электроэнергию по новой методике. Стоимость угля в производстве считалась по формуле стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину.

Благодаря этой формуле энергетические компании, в частности ДТЭК и Центрэнерго, продавали электроэнергию дороже.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу Роттердам+ сообщили о подозрении шести лицам. По данным следствия, формула Роттердам+ создала условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии.

Кроме того, НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украину попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

С 1 июля этого года Украина перешла на новый рынок электроэнергии, поэтому формула Роттердам+ прекратила действовать.