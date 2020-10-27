ВАСК поновив справу Роттердам+

Вищий антикорупційний суд поновив розслідування схеми постачання вугілля Роттердам+. Попереднє рішення САП про закриття справи скасовано.

#ВАКС відновив справу #Роттердам+. Це рішення оскарженню не підлягає! Нагадаємо, справу безпідставно закрив прокурор #САП, відкинувши зібрані детективами #НАБУ докази. — NAB Ukraine (@nab_ukr) October 27, 2020

Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, 27 жовтня. У НАБУ нагадали, що справу безпідставно закрив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відкинувши зібрані детективами докази.

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Що таке формула Роттердам+

З березня 2016 року Нацкомісія визначала оптову ринкову ціну на електроенергію за новою методикою. Вартість вугілля у виробництві рахувалась за формулою вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну.

Завдяки цій формулі енергетичні компанії, зокрема ДТЕК і Центренерго, продавали електроенергію дорожче.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі Роттердам+ повідомили про підозру шістьом особам. За даними слідства, формула Роттердам+ створила умови для штучного зростання ціни продаж електричної енергії.

Крім того, НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

З 1 липня цього року Україна перейшла на новий ринок електроенергії, тому формула Роттердам+ припинила діяти.