Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области озвучила официальные причины крушения самолета. Среди них недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.

О причинах падения самолета Ан-26 рассказал председатель правительственной комиссии Олег Уруский.

Главные причины авиакатастрофы:

отсутствие контроля за выполнением полета руководством Харьковского университета воздушных сил.

системные нарушения правил выполнения полетов в университете.

недостаточная подготовка экипажа по действиям в особых ситуациях.

Факторы, повлиявшие на катастрофу:

отказ системы ПРТ-24 с системы управления левого двигателя самолета;

после установки горизонтального полета, экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей;

положение 38 градусов;

несвоевременный перевод самолета на снижение и неправильно построенная траектория;

искусственное создание несимметричности тяги силовой установки;

неустранение скольжения привело к превращению аварийной ситуации на самолете в критическую;

потеря скорости на предпосадочной прямой привела к столкновению самолета с землей.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября произошла авиакатастрофа под Чугуевом Харьковской области. Военно-транспортный самолет Ан-26 упал и загорелся при заходе на посадку в аэропорту.

В самолете находились 20 молодых курсантов и семь членов экипажа, выжил только один курсант.

Самолет загорелся, приземлившись на расстоянии примерно двух километров от военной авиабазы. Пожарные ликвидировали огонь через час.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причину катастрофы нужно быстро установить, и призвал к “объективному” расследованию.

1 октября во Минобороны сообщили, что безотлагательно выплатят помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, когда получат документы по каждому из них.