Комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 на Харківщині озвучила офіційні причини аварії літака. Серед них недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.

Про причини падіння літака Ан-26 розповів голова урядової комісії Олег Уруський.

Головні причини авіакатастрофи:

відсутність контролю за виконанням польоту керівництвом Харківського університету повітряних сил.

системні порушення правил виконання польотів в університеті.

недостатня підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.

Фактори, що вплинули на катастрофу:

відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна літака;

після встановлення горизонтального польоту, екіпаж не вирівняв тягу лівого та правого двигунів;

випуск закрилків під час заходу на посаду в положенні 38 градусів;

несвоєчасне переведення літака на зниження та неправильно побудована траєкторія;

штучне створення несиметричності тяги силової установки;

неусунення ковзання призвело до перетворення аварійної ситуації на літаку в критичну;

втрата швидкості на передпосадковій прямій призвела до зіткнення літака із землею.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

25 вересня сталася авіакатастрофа під Чугуєвом Харківської області. Військово-транспортний літак Ан-26 впав і загорівся під час заходу на посадку в аеропорту.

У літаку перебувало 20 молодих курсантів та сім членів екіпажу, вижив лише один курсант.

Літак спалахнув, приземлившись на відстані приблизно двох кілометрів від військової авіабази. Пожежники ліквідували полум’я через годину.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що причину катастрофи потрібно швидко встановити, і закликав до “об’єктивного” розслідування.

1 жовтня у Міноборони повідомили, що невідкладно виплатять допомогу родинам загиблих у авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом, коли отримають документи щодо кожного з них.