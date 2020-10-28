Средства от имущественных операций УЗ направят на модернизацию компании — Криклий

Укрзализныця сможет оптимизировать свои расходы на содержание активов для дальнейшей модернизации компании.

Это стало возможно благодаря решению Кабинета министров, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По решению Кабмина, средства, полученные обществом от операций с имуществом, направляются только на дальнейшую модернизацию и развитие компании.

— Вместе с тем, при списании объектов, относящихся к нижнему строению пути, имущества, выявленного в результате инвентаризации как недостача, незавершенных капитальных инвестиций на стадии проекта, реализацию которых начали или которые потеряли свою актуальность, малоценных необоротных материальных активов, нематериальных активов, которые признаны морально устаревшими, такое имущество не предлагается к продаже, — добавили в Мининфраструктуры.

С 26 октября Укрзализныця возобновила движение поездов на большинстве закрытых станций. Купить билеты можно будет в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком, они в красной зоне карантина.

Продажу билетов на некоторые рейсы восстановят, но часть маршрутов временно остановят.