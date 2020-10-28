Представители Конституционного суда Украины обнародовали решение относительно отдельных положений антикоррупционного законодательства, которое они приняли 27 октября 2020 года.

Согласно решению, они проанализировали ст. 366-1 УК (уголовная ответственность за недостоверное декларирование) и признали ее неконституционной, ведь наказание является слишком жестоким и не соответствует тяжести преступления.

— Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление декларации хоть и свидетельствуют о нарушении требований антикоррупционного законодательства, однако такие действия не способны причинить существенный вред физическому или юридическому лицу, обществу или государству в объемах, необходимых для признания их общественно опасными в соответствии с требованиями ст. 11 УК Украины, — указали судьи в своем решении.

По их словам, за такие действия должны быть другие виды наказания.

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Кроме того, суд пересмотрел полномочия НАПК и решил, что неконституционными являются мониторинг, контроль образа жизни и проверка деклараций. Также под действие решения попало ведение реестра электронных деклараций и его обнародование.

Нормы закона, которые признали неконституционными, утрачивают свое действие с момента принятия решения КСУ.

Отмена ответственности за незаконное обогащение

27 октября во время закрытого заседания КСУ отменил ст. 366-1 УК Украины (недостоверное декларирование).

Суд также лишил полномочий НАПК, против проголосовали только четыре члена.

На орган посыпалась критика из-за принятия такого решения, в КСУ заявили о давлении со стороны НАПК, НАБУ и отдельных политиков.

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Источник: КСУ