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Факты / Украина

КСУ обнародовал свое решение по антикоррупционной реформе (ДОКУМЕНТ)

Представители Конституционного суда Украины обнародовали решение относительно отдельных положений антикоррупционного законодательства, которое они приняли 27 октября 2020 года.

Согласно решению, они проанализировали ст. 366-1 УК (уголовная ответственность за недостоверное декларирование) и признали ее неконституционной, ведь наказание является слишком жестоким и не соответствует тяжести преступления.

— Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление декларации хоть и свидетельствуют о нарушении требований антикоррупционного законодательства, однако такие действия не способны причинить существенный вред физическому или юридическому лицу, обществу или государству в объемах, необходимых для признания их общественно опасными в соответствии с требованиями ст. 11 УК Украины, — указали судьи в своем решении.

По их словам, за такие действия должны быть другие виды наказания.

Читайте: Борьба с коррупцией отменяется? Что рассматривал КСУ и к чему это приведет

Кроме того, суд пересмотрел полномочия НАПК и решил, что неконституционными являются мониторинг, контроль образа жизни и проверка деклараций. Также под действие решения попало ведение реестра электронных деклараций и его обнародование.

Нормы закона, которые признали неконституционными, утрачивают свое действие с момента принятия решения КСУ.

Отмена ответственности за незаконное обогащение

27 октября во время закрытого заседания КСУ отменил ст. 366-1 УК Украины (недостоверное декларирование).

Суд также лишил полномочий НАПК, против проголосовали только четыре члена.

На орган посыпалась критика из-за принятия такого решения, в КСУ заявили о давлении со стороны НАПК, НАБУ и отдельных политиков.

Подробнее об отмене ответственности за незаконное обогащение читайте на Фактах ICTV.

Источник: КСУ

Фото: Dreamstime

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