Представники Конституційного суду України оприлюднили рішення щодо окремих положень антикорупційного законодавства, яке вони ухвалили 27 жовтня 2020 року.

Згідно з рішенням, вони проаналізували ст. 366-1 ККУ (кримінальна відповідальність за недостовірне декларування) та визнали її неконституційною, адже покарання є занадто жорстоким і не відповідає тяжкості злочину.

– Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання декларації хоч і свідчать про порушення вимог антикорупційного законодавства, однак такі діяння не здатні заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі в обсягах, необхідних для визнання їх суспільно небезпечними відповідно до вимог статті 11 КК України, – вказали судді у своєму рішенні.

За їхніми словами, за такі дії мають бути інші види покарання.

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Крім того, суд переглянув повноваження НАЗК і вирішив, що неконституційними є моніторинг, контроль способу життя та перевірка декларацій. Також під рішення потрапило ведення реєстру електронних декларацій та його оприлюднення.

Норми закону, які визнали неконституційними, втрачають свою дію з моменту ухвалення рішення КСУ.

Скасування відповідальності за незаконне збагачення

27 жовтня під час закритого засідання КСУ скасував ст. 366-1 КК України (недостовірне декларування).

Суд також позбавив повноважень НАЗК, проти проголосували лише чотири члени.

На орган посипалася критика через ухвалення такого рішення, у КСУ заявили про тиск з боку НАЗК, НАБУ і окремих політиків.

Детальніше про скасування відповідальності за незаконне збагачення читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КСУ