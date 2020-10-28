Представники Конституційного суду України оприлюднили рішення щодо окремих положень антикорупційного законодавства, яке вони ухвалили 27 жовтня 2020 року.
Згідно з рішенням, вони проаналізували ст. 366-1 ККУ (кримінальна відповідальність за недостовірне декларування) та визнали її неконституційною, адже покарання є занадто жорстоким і не відповідає тяжкості злочину.
– Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання декларації хоч і свідчать про порушення вимог антикорупційного законодавства, однак такі діяння не здатні заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі в обсягах, необхідних для визнання їх суспільно небезпечними відповідно до вимог статті 11 КК України, – вказали судді у своєму рішенні.
За їхніми словами, за такі дії мають бути інші види покарання.
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Крім того, суд переглянув повноваження НАЗК і вирішив, що неконституційними є моніторинг, контроль способу життя та перевірка декларацій. Також під рішення потрапило ведення реєстру електронних декларацій та його оприлюднення.
Норми закону, які визнали неконституційними, втрачають свою дію з моменту ухвалення рішення КСУ.
Скасування відповідальності за незаконне збагачення
27 жовтня під час закритого засідання КСУ скасував ст. 366-1 КК України (недостовірне декларування).
Суд також позбавив повноважень НАЗК, проти проголосували лише чотири члени.
На орган посипалася критика через ухвалення такого рішення, у КСУ заявили про тиск з боку НАЗК, НАБУ і окремих політиків.
Детальніше про скасування відповідальності за незаконне збагачення читайте на Фактах ICTV.
Джерело: КСУ