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Факти / Україна / Політика

Лубківський відмовився стати спікером делегації України в ТКГ

Український дипломат Маркіян Лубківський не прийняв запрошення приєднатися до роботи української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі як спікер.

Лубківський відмовився стати спікером делегації України в ТКГ

– Я вдячний главі української делегації в ТКГ і офісу президента за їхню пропозицію. Однак, під час консультацій і, зокрема, відрядження до Республіки Хорватія у складі урядової делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром України Олексієм Резніковим, я дещо інакше побачив свою можливу роль, що більше перебуває в безпековій і дипломатичній площинах на основі, зокрема, Балканського досвіду, – зазначив дипломат.

Лубківський зазначив, що готовий безкорисливо і повною мірою ділитися своїми напрацюваннями на благо України та українського народу.

Хто став спікером у ТКГ

Українського військового і політичного оглядача Олексія Арестовича призначили спікером української делегаціі в Тристоронньої контактній групі.

Джерело: Markian Lubkivskyi

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