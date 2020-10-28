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Факти / Надзвичайні події

Оформляв фіктивні запрошення на навчання – СБУ викрила ректора у Києві

Ректор одного з університетів Києва займався нелегальним переправленням іноземців до європейських країн.

За грошову винагороду він підробляв запрошення на навчання для студентів з країн Центральної та Південної Азії, а також Північної Африки.

Після приїзду до України, вказані особи збиралися потрапити до ЄС.

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Правоохоронці затримали посадовця під час отримання хабара у розмірі понад $3 тис. Це кошти від 12 іноземців на виготовлення фіктивних документів.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

  • СБУ затримання ректора
  • СБУ затримання ректора
  • СБУ затримання ректора
  • СБУ затримання ректора
  • СБУ затримання ректора
  • СБУ затримання ректора
Оформляв фіктивні запрошення на навчання – СБУ викрила ректора у Києві / 3 фотографии

На Київщині нардепи фінансували злочинців

СБУ викрила групу злочинців у Київській області, яка займалася організацією рейдерських атак, акцій протесту та мітингів.

Контроль та фінансування об’єднання здійснювали депутати однієї з політичних партій.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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