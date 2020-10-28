Укрзализныця может ограничить продажу билетов до 50%

Если количество больных коронавирусом будет расти, то Министерство здравоохранения может снова рекомендовать Укразалзнице ограничить продажу билетов на поезда.

В таком случае пассажирам будут продавать 50% мест в шахматном порядке. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Если будут соответствующие рекомендации Минздрава, то вполне вероятно (что продажу ограничат, — Ред.). Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с такой инициативой, потому что видит рост числа больных.

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Летом этого года Укрзализныця уже работала по такому принципу и продавала только половину мест в вагонах.

Однако впоследствии она возобновила полноценное курсирования поездов. Время от времени перевозчик ограничивает продажу билетов только в регионы, которые относятся к красной карантинной зоне.