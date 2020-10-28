Укрзалізниця може обмежити продаж квитків до 50%

Якщо кількість хворих на коронавірус зростатиме, то Міністерство охорони здоров’я може знову рекомендувати Укразалзниці обмежити продаж квитків на потяги.

У такому випадку пасажирам продаватимуть 50% місць у шаховому порядку. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Якщо будуть відповідні рекомендації МОЗ, то цілком ймовірно (що продаж обмежать, –Ред.). Ми це обговорюємо на комісії. МОЗ виступає з такою ініціативою, тому що бачить зростання кількості хворих.

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Влітку цього року Укрзалізниця вже працювала за таким принципом і продавала лише половину місць у вагонах.

Однак згодом вона відновила повноцінне курсування потягів. Час від часу перевізник обмежує продаж квитків тільки у регіони, які належать до червоної карантинної зони.