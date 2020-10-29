В Киеве появится новая служба доставки еды. Служба такси Bolt запускает сервис по доставке Bolt Food. К сотрудничеству уже присоединились более 150 столичных заведений.

В период запуска доставка бесплатная, однако будет действовать будет только в центре Киева.

Минимальная сумма заказа — 100 грн, ждать придется 20-40 мин. Оплатить товары можно будет с помощью банковской карты.

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Для безопасности клиентов при сложной эпидемиологической ситуации курьеры будут доставлять заказы бесконтактно.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение Bolt Food на смартфон. Если вы раньше были клиентом такси этой компании, ваши данные автоматически синхронизируются.

Доставка из США и Китая от Новой почты

Украинская служба доставки Новая почта запустила доставку товаров из онлайн-магазинов США и Китая. Новая почта наладила сотрудничество с авиакомпаниями — можно будет как отправить товар, так и получить.

Сейчас запущено пять рейсов в США и один в Китай.