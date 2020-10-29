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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У період запуску безкоштовно: у Києві запустили доставку їжі Bolt Food

У Києві з’явиться нова служба доставки їжі. Служба таксі Bolt запускає сервіс з доставки Bolt Food. До співпраці уже долучились понад 150 столичних закладів харчування.

У період запуску доставка буде безкоштовою, проте діятиме тільки в центрі Києва.

Мінімальна сума замовлення – 100 грн, чекати доведеться 20-40 хв. Оплатити товари можна буде за допомогою банківської картки.

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Для безпеки клієнтів під час складної епідеміологічної ситуації кур’єри доставлятимуть замовлення безконтактно.

Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити додаток Bolt Food на смартфонЯкщо ви раніше були клієнтом таксі цієї компанії, ваші дані автоматично синхронізуються.

Доставка з США та Китаю від Нової пошти

Українська служба доставки Нова пошта запустила доставку товарів з онлайн-магазинів США та Китаю. Нова пошта налагодила співпрацю з авіакомпаніями – можна буде як відправити товар, так і отримати.

Наразі запущено п’ять рейсів до США та один до Китаю.

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