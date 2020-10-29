Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о важной победе Украины в судебном процессе о возвращении Украине коллекции скифского золота, который ведут в Нидерландах.

Апелляционный суд Амстердама в процессе по делу о принадлежности скифского золота удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей.

Об этом на брифинге 29 октября сообщил глава ведомства.

— Украина в дальнейшем будет защищать свои интересы и рассчитывает на объективное рассмотрение дела и торжество справедливости, — отметил Кулеба.

Что известно о скифском золоте

Коллекцию из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником Херсонес Таврический и Бахчисарайским историко-культурным заповедником привезли для экспонирования в музеев Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года.

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины. Однако власти РФ настаивали на возвращении скифского золота.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 принял решение, согласно которому коллекция скифского золота должна быть возвращена Украине.

16 июля 2019 стало известно, что Апелляционный суд Амстердама через 6-9 месяцев примет окончательное решение по скифскому золоту. В суде сообщили, что судьям необходимо получить от сторон спора дополнительную информацию о праве собственности на экспонаты. У Украины и РФ есть два месяца, чтобы предоставить документы.